Quando le giornate si accorciano e l’aria si fa più fresca, la nostra cucina si trasforma in un angolo profumato e accogliente dove le spezie autunnali diventano protagoniste indiscusse. Sono alleati culinari preziosi che arricchiscono i nostri piatti di sapori avvolgenti e note calde, ma racchiudono anche proprietà benefiche che ci aiutano ad affrontare il cambio di stagione con la giusta energia. In autunno, la natura va in letargo e si spegne dolcemente con i colori gentili dei suoi ingredienti robusti e sostanziosi – zucche, castagne, funghi, mele – che trovano la loro esaltazione proprio nella combinazione con le spezie giuste. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Cinque spezie autunnali e come utilizzarle in cucina