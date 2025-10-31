Cinque secondi di Paolo Virzì The Mastermind e la reinvenzione di Dracula firmata Luc Besson Trame e recensioni di 3 film al cinema nel primo weekend di novembre

Un trauma indelebile, una vita che sembra perduta, prossima all’abisso della depressione. Arriva in sala Cinque secondi, il nuovo film di Paolo Virzì, tra dramma e commedia agrodolce, con Valerio Mastandrea. Escono anche The Mastermind di Kelly Reihcardt con Joshua O’Connor, presentato in concorso al Festival di Cannes, e Dracula – L’amore perduto di Luc Besson con Caleb Landry Jones, Zoë Bleu e Matilda De Angelis. Il nuovo lavoro di Virzì, l’opera anomala con Joshua O’Connor e la reinvenzione di Dracula, trame e recensioni di tre film in sala in questo weekend di Halloween. Buone visioni! #CinqueSecondi #PaoloVirzì #CosaVedereNelWeekend #SoloAlCinema #SoloInSala Valerio Mastandrea e il cane degli esuberanti vicini di casa in una scena di Cinque secondi (foto Vision Distribution). 🔗 Leggi su Amica.it

