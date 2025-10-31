Cinque postazioni di ologrammi al Castello di Carini | la presentazione del nuovo itinerario immersivo
Un nuovo percorso composto da cinque postazioni di ologrammi al castello di Carini. L’itinerario immersivo che accompagna i visitatori alla scoperta di storie, memorie e leggende del maniero, dando voce a Rodolfo Bonello, Francesca Torregrossa, Donna Ippolita II, La baronessa Branciforte e Laura. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Lotto Cinque È uno spazio flessibile e funzionale, situato in un ex capannone industriale di 550 mq. Postazioni e uffici pronti all’uso, dotati di wi-fi veloce, stampanti, pulizie e manutenzione inclusi, perfetto per: Liberi professionisti in cerca di un ufficio pronto all’ - facebook.com Vai su Facebook
Carini, 5 oleogrammi danno voce a 7 storici personaggi: al castello si inaugura un nuovo percorso immersivo - L’itinerario immersivo che accompagna i visitatori alla scoperta di storie, memorie e leggende del maniero, dando vo ... Si legge su teleoccidente.it
Cinque musei in un castello - Dopo il grande successo di ‘Divertiamoci imparando’, la formula didattica promossa dal Comune della Spezia attraverso i Servizi culturali durante la stagione 2024- Segnala lanazione.it