Cinque postazioni di ologrammi al Castello di Carini | la presentazione del nuovo itinerario immersivo

Palermotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo percorso composto da cinque postazioni di ologrammi al castello di Carini. L’itinerario immersivo che accompagna i visitatori alla scoperta di storie, memorie e leggende del maniero, dando voce a Rodolfo Bonello, Francesca Torregrossa, Donna Ippolita II, La baronessa Branciforte e Laura. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

cinque postazioni ologrammi castelloCarini, 5 oleogrammi danno voce a 7 storici personaggi: al castello si inaugura un nuovo percorso immersivo - L’itinerario immersivo che accompagna i visitatori alla scoperta di storie, memorie e leggende del maniero, dando vo ... Si legge su teleoccidente.it

Cinque musei in un castello - Dopo il grande successo di ‘Divertiamoci imparando’, la formula didattica promossa dal Comune della Spezia attraverso i Servizi culturali durante la stagione 2024- Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Cinque Postazioni Ologrammi Castello