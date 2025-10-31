Cinquant’anni fa Bohemian Rhapsody cambiò per sempre la storia della musica

Metropolitanmagazine.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 31 ottobre è una data che quasi tutti attendono, chi per un motivo, chi per un altro. C’è chi non vede l’ora di festeggiare Halloween e chi aspetta solo che scatti la mezzanotte del primo novembre per tirar fuori dallo sgabuzzino gli addobbi natalizi; per i fan dei Queen, tuttavia, questa giornata ha un significato ancora più speciale. In questo giorno, ma nel 1975, la band inglese pubblicò una canzone destinata a cambiare per sempre la storia della musica: Bohemian Rhapsody, che spegne oggi ben cinquanta candeline. Il piccolo “inganno” di Freddie Mercury. Il singolo, primo estratto dall’album A Night at the Opera, incontrò in realtà molte difficoltà, almeno all’inizio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

cinquant8217anni fa bohemian rhapsody cambi242 per sempre la storia della musica

© Metropolitanmagazine.it - Cinquant’anni fa “Bohemian Rhapsody” cambiò per sempre la storia della musica

Argomenti simili trattati di recente

cinquant8217anni fa bohemian rhapsodyBohemian Rhapsody nasceva 50 anni fa. Genesi di un capolavoro esploso prima in radio ( e che conterrebbe il coming out di Freddie Mercury) - Esattamente 50 anni fa, il 31 ottobre del 1975, la EMI pubblicò il singolo dei Queen entrato nella storia della musica: Bohemian Rhapsody. Come scrive corriere.it

cinquant8217anni fa bohemian rhapsodyBohemian Rhapsody, i 50 anni di un capolavoro misterioso - "Bohemian Rhapsody" compie cinquant'anni portandosi dietro il suo alone di mistero. Da ansa.it

Sublime e assurda: i 50 anni di ‘Bohemian Rhapsody’ dei Queen - Brian May e Roger Taylor raccontano la nascita della canzone del Ventesimo secolo più ascoltata in streaming, una combinazone di ambizione sfrenata, lavoro maniacale, tormenti personali, senso dell’um ... rollingstone.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cinquant8217anni Fa Bohemian Rhapsody