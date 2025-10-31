Cinquant’anni fa Bohemian Rhapsody cambiò per sempre la storia della musica

Il 31 ottobre è una data che quasi tutti attendono, chi per un motivo, chi per un altro. C’è chi non vede l’ora di festeggiare Halloween e chi aspetta solo che scatti la mezzanotte del primo novembre per tirar fuori dallo sgabuzzino gli addobbi natalizi; per i fan dei Queen, tuttavia, questa giornata ha un significato ancora più speciale. In questo giorno, ma nel 1975, la band inglese pubblicò una canzone destinata a cambiare per sempre la storia della musica: Bohemian Rhapsody, che spegne oggi ben cinquanta candeline. Il piccolo “inganno” di Freddie Mercury. Il singolo, primo estratto dall’album A Night at the Opera, incontrò in realtà molte difficoltà, almeno all’inizio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

