Cinquant’anni fa Bohemian Rhapsody cambiò per sempre la storia della musica
Il 31 ottobre è una data che quasi tutti attendono, chi per un motivo, chi per un altro. C’è chi non vede l’ora di festeggiare Halloween e chi aspetta solo che scatti la mezzanotte del primo novembre per tirar fuori dallo sgabuzzino gli addobbi natalizi; per i fan dei Queen, tuttavia, questa giornata ha un significato ancora più speciale. In questo giorno, ma nel 1975, la band inglese pubblicò una canzone destinata a cambiare per sempre la storia della musica: Bohemian Rhapsody, che spegne oggi ben cinquanta candeline. Il piccolo “inganno” di Freddie Mercury. Il singolo, primo estratto dall’album A Night at the Opera, incontrò in realtà molte difficoltà, almeno all’inizio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Argomenti simili trattati di recente
PRESENTATO LIBRO “MI DOVRETE UCCIDERE – A CINQUANT’ANNI DALLA MORTE DI PIER PAOLO PASOLINI” DI MARCO SANI A MATERA: REPORT E FOTO - facebook.com Vai su Facebook
Cinquant’anni di Niaf: l’America che cambia, l’Italia che resta - X Vai su X
Bohemian Rhapsody nasceva 50 anni fa. Genesi di un capolavoro esploso prima in radio ( e che conterrebbe il coming out di Freddie Mercury) - Esattamente 50 anni fa, il 31 ottobre del 1975, la EMI pubblicò il singolo dei Queen entrato nella storia della musica: Bohemian Rhapsody. Come scrive corriere.it
Bohemian Rhapsody, i 50 anni di un capolavoro misterioso - "Bohemian Rhapsody" compie cinquant'anni portandosi dietro il suo alone di mistero. Da ansa.it
Sublime e assurda: i 50 anni di ‘Bohemian Rhapsody’ dei Queen - Brian May e Roger Taylor raccontano la nascita della canzone del Ventesimo secolo più ascoltata in streaming, una combinazone di ambizione sfrenata, lavoro maniacale, tormenti personali, senso dell’um ... rollingstone.it scrive