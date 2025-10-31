Cinquant' anni di acconciature l' attività di Rosa è storia | Questo mestiere è la mia vita

Foggiatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinquantanni di acconciature, passione e dedizione. Il salone di parrucchiera per signora di Rosa Colozzi ha celebrato i 50 anni di attività, un traguardo che racconta la storia di una donna, di un mestiere e di una comunità intera.Aperto il 29 ottobre 1975, l'attività commerciale è diventata. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Cinquant Anni Acconciature Attivit224