Cinquant' anni di acconciature l' attività di Rosa è storia | Questo mestiere è la mia vita
Cinquant’anni di acconciature, passione e dedizione. Il salone di parrucchiera per signora di Rosa Colozzi ha celebrato i 50 anni di attività, un traguardo che racconta la storia di una donna, di un mestiere e di una comunità intera.Aperto il 29 ottobre 1975, l'attività commerciale è diventata. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
