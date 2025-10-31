Cinghiale sulla strada auto sbanda
MASSAMARITTIMA Prime ora della mattinata di ieri lungo la strada provinciale 49, quella del Lago dell’Accesa, dalle parti della località Aronne, un cinghiale attraversa la strada proprio mentre transita una Fiat Panda condotta da una signora che, impaurita per essersi trovata di fronte all’improvviso l’animale, perde il controllo del mezzo che va a sbattere contro un albero. La persona a bordo viene subito soccorsa e arriva sul posto una autoambulanza con il medico a bordo che verificatle condizione della persona decideva il trasferimento all’ospedale Sant’Andrea della città metallifera. Per fortuna le condizioni della donna non sono gravi mentre la vettura risulta fortemente danneggiata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
