Cinémardi nuovo appuntamento con la rassegna cinematografica dell' Institut français Palermo

Cinémardi, la rassegna cinematografica dell'Institut français Palermo, prosegue martedì 4 novembre presso la Sala Wenders del Goethe-Institut con la proiezione di “À propos de Joan” (2022, 101’) di Laurent Larivière con Isabelle Huppert, Lars Eidinger, Swann Arlaud.Un ritratto originale e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Altre letture consigliate

? LE MARDI FRANÇAIS - SGUARDO SUL CINEMA FRANCESE ?Anteprima nazionale? ? MONSIEUR AZNAVOUR Martedì 28 ottobre ore 17.00 (versione italiana) ore 21.00 (versione originale con sottotitoli in italiano) con introduzione di Stefano J - facebook.com Vai su Facebook

‘Short e smart’: al via la rassegna di cortometraggi tra cinema, tecnologia e persone - Lunedì 27 ottobre alla Samsung Smart Arena di Milano prende il via il primo appuntamento dell’iniziativa curata dall’attore e regista Massimiliano Finazzer Flory, con la partecipazione del critico cin ... Riporta ilgiorno.it