Cimitero dei Lupi conclusi i lavori alla chiesa e galleria sud Mirabelli | A marzo via agli interventi al blocco 4

I lavori di riqualificazione del cimitero comunale “La Cigna” sono stati al centro di un incontro che si è tenuto tra l'assessore alle Opere pubbliche Federico Mirabelli, funzionari, dirigenti tecnici e amministrativi del Comune. Per quanto riguarda il ripristino della copertura della chiesa. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Orari Cimitero Comunale in vista del 1° e 2 Novembre e Santa Messa Sabato 1° e domenica 2 novembre, in concomitanza delle due ricorrenze, il cimitero comunale osserverà il seguente orario festivo: Dalle ore 09.00 alle opre 16.45, orario continuato. Dom - facebook.com Vai su Facebook

Livorno e il cimitero dei Lupi: lavori effettuati e quelli ancora da fare - In fase di approvazione nuovi interventi per 500mila euro: ecco il punto, aggiornato, ... Da msn.com

Frane e cimitero, tutte le opere a Galeata - L’amministrazione comunale di Galeata ha fatto il punto sulla situazione dei cantieri e dei lavori conclusi o prossimi alla conclusione. Riporta msn.com