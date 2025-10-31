cimitero colerosi di barra cerimonia per chiedere decoro dello storico camposanto

Tempo di lettura: 3 minuti La commemorazione vuole riaffermare il valore della memoria collettiva e il diritto alla dignità di un luogo dove riposano migliaia di napoletani. Domenica 2 novembre alle 16.00, presso il Camposanto dei Colerosi di Cupa Sant’Aniello a Napoli, si terrà la cerimonia di commemorazione dei defunti. A promuoverla diverse associazioni del territorio, da anni impegnate nella tutela e nel decoro del sito storico abbandonato. “Grazie all’impegno costante dei volontari e delle associazioni – spiega una nota -, l’area è oggi libera dai cumuli di rifiuti che per lungo tempo ne avevano compromesso il decoro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

