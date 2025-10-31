Ogni anno intorno a Halloween, il cielo notturno regala uno spettacolo speciale: le Tauridi, conosciute come le “palle di fuoco di Halloween”. Sono stelle cadenti particolarmente luminose che sembrano provenire dalla costellazione del Toro, visibili soprattutto dove il cielo è buio e senza troppe luci artificiali. Si tratta di frammenti di roccia e polvere che bruciano quando entrano nell’atmosfera terrestre, creando scie luminose nel cielo. Tutto questo materiale arriva dalla cometa Encke, che nel suo viaggio intorno al Sole ha lasciato dietro di sé una lunga scia di detriti. La Terra attraversa questa scia due volte all’anno: a fine ottobre quando vediamo le Tauridi di notte, e a giugno quando passano di giorno (le Beta Tauridi) e quindi non possiamo osservarle. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Cielo in fiamme su Halloween: la Terra sta attraversando una trappola spaziale?