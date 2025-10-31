Cicloturismo e outdoor al via nel 2026 La Liguria degli anelli | coinvolti 400 km di strade
I lavori per il progetto cicloturistico “La Liguria degli anelli" partiranno a inizio 2026, forti di un contributo di tre milioni di euro in arrivo dal Ministero del Turismo. Gli interventi coinvolgeranno complessivamente 400 chilometri di strade bianche e provinciali, con le strade che saranno. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
