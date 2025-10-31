Ciclocross | in 400 scendono in pista al Mugello Circuit nel Trofeo Città di Firenze
Scarperia (Firenze), 31 ottobre 2025 - Sono 400 gli iscritti al quinto Trofeo Città di Firenze, gara internazionale di Ccclocross, in programma sabato primo novembre all’interno dell’autodromo del Mugello (entrata Palagio). La manifestazione è organizzata dalla Virtus Settimo Miglio con il supporto del Mugello Circuit che, tre anni fa, ha creduto in questa iniziativa supportandola dal punto di vista logistico. La manifestazione si avvale del Patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Firenze e di quello di Scarperia San Piero a Sieve. È stato modificato in parte anche il tracciato con la realizzazione di una scalinata che rende ancora più spettacolare il percorso al Mugello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
