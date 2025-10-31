Ciclista ucciso sul ponte della Delizia lunedì l' autopsia

Sarà effettuata lunedì 3 novembre alle ore 8.30, presso l’obitorio di Udine, l’autopsia sul corpo di Kulwinder Kumar, il quarantaseienne cittadino indiano e dipendente della Bresciana Costruzioni travolto e ucciso mentre si recava al lavoro in bicicletta sul Ponte della Delizia, tra Codroipo e. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

