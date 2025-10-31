Ciclista travolto dal furgone il 3 novembre l' autopsia

31 ott 2025

Sarà effettuata lunedì 3 novembre, a Udine, l'autopsia sul corpo di Kulwinder Kumar, il quarantaseienne cittadino indiano, residente a San Vito al Tagliamento, investito e ucciso da un furgone sul Ponte della Delizia, tra Codroipo e Casarsa della Delizia, all'alba di lunedì scorso. La vittima si. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

