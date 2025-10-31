Ciclismo Lazkano sospeso dall' Uci per anomalie del passaporto biologico

Roma, 31 ottobre 2025 - Un fulmine a cielo sereno si abbatte sulla Red Bull-Bora-Hansgrohe, seppur senza toccare un atleta di punta: il protagonista, in negativo, è Oier Lazkano, sospeso dall' Uci per anomalie al passaporto biologico. Chi è Lazkano e le reazioni. "L' Uci annuncia che il corridore spagnolo Oier Lazkano Lopez è stato provvisoriamente sospeso in accordo con le regole Anti-Doping Uci a causa di anomalie inspiegate nel suo passaporto biologico da atleta nel 2022, 2023 e 2024. L' Uci - conclude il comunicato - non si esprimerà ulteriormente sul caso, dato che c'è un procedimento in corso": è con queste parole che la Federazione Internazionale annuncia la sospensione dello spagnolo, le cui anomalie riguardanti le norme antidoping ( ADRV ) per uso di una sostanza eo metodo proibito, in base all' articolo 2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

