Ciclismo Cavendish sul doping | L' ombra del sospetto resta ma questo è uno sport pulito

Sport.quotidiano.net | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 31 ottobre 2025 - La sospensione di Oier Lazkano decisa dall' Uci per anomalie del passaporto biologico ha riportato in voga nel ciclismo il tasto doping, con due vecchie glorie come Mark Cavendish e Luke Rowe a dire la propria opinione al riguardo.   Le dichiarazioni di Cavendish sul doping e la polemica con Lefevere.   Per il recordman di tappe vinte al Tour de France ( 35 ), intercettato da TalkSports, l'ombra del sospetto sarà sempre esistente a fronte di un movimento che fa di tutto per spazzarla via. "Forse il nostro sport non riuscirà mai a liberarsi del suo passato, ma il ciclismo spende tempo, energie e soldi per combattere le pratiche illecite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

