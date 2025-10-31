Ciclabile sotto accusa in Valpolcevera ma il traffico ha cause diverse

Non è la ciclabile a creare le code in via Polonio, ma due colli di bottiglia a monte e a valle. A ribadirlo sono Fiab Genova, Legambiente Liguria e il gruppo #Genovaciclabile, intervenuti attraverso una nota stampa per rispondere alle critiche emerse nel consiglio municipale della Valpolcevera. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

