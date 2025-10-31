Ciao Paola | la dolcezza del tuo sorriso specchio della tua anima
Sono passati solo pochi giorni dalla scomparsa di Paola Di Milia, e la comunità continua a ricordarla, pur in un dolore che resta vivo. La notizia della sua morte prematura ha lasciato attoniti amici, colleghi e conoscenti, che in queste ore continuano a ricordarla con affetto e gratitudine per la persona che era: generosa, discreta, sempre pronta ad aiutare gli altri. Il primo ricordo è stato quello che ha voluto condividere la scuola dove Paola insegnava, la Luigi Perna: "Un' altra scossa ha colpito il nostro Istituto. No, non é il terremoto, ma la sconvolgente notizia che Paola ci ha lasciato.
