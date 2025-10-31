Ci sono Depeche Mode Sombr Aiello e Levante tra i nuovi singoli del 31 ottobre

Tira un’aria internazionale nell’AirPlay e sulle piattaforme con l’arrivo dei nuovi singoli nella giornata odierna, 31 ottobre nella quale assistiamo al ritorno di pesi massimi del panorama mondiale ed una coppia inedita di artisti nostrani pronta ad imporsi nelle classifiche. Depeche Mode – In The End (From The Memento Mori Sessions): Il nuovo singolo del gruppo arriva in vista dell’uscita nelle sale italiane del film Depeche Mode: M, prevista per il 28-29-30 ottobre, che racconta i tre concerti sold-out tenuti dalla band di Dave Gahan al Foro Sol di Città del Messico durante il tour mondiale Memento Mori del 2023. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Ci sono Depeche Mode, Sombr, Aiello e Levante tra i nuovi singoli del 31 ottobre

