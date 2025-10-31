Ci risiamo | scambio Gimenez-Dovbyk? Crisi resurrezioni e le infinite sliding doors delle due punte

Milan e Roma alla fine del mercato estivo avevano tentato di portare a termine la trattativa con i attaccanti. Non andò a buon fine: fra poco potrebbero riprovarci, mentre Santi e Artom stanno vivendo una stagione al di sotto delle attese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ci risiamo: scambio Gimenez-Dovbyk? Crisi, resurrezioni e le infinite sliding doors delle due punte

