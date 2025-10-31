choc a napoli bimba di 4 anni legata alla sedia della mensa

Una vicenda terribile quella che arriva da una scuola materna di Napoli, dove una bimba di 4 anni è stata legata a una sedia dalla educatrice durante il momento dei pasti. I bambini, infatti, si trovavano nella mensa dell'asilo, e la donna intendeva farla stare ferma - questa, almeno, la sua spiegazione. Stando a quanto riferito sino ad ora, il fatto si è verificato l'altro giorno in una scuola d'infanzia paritaria del quartiere Pianura. Tutto è partito dalla segnalazione della madre della bambina, andata dai carabinieri per riferire quanto accaduto. La mamma ha raccontato che, durante l'orario dei pasti in mensa, sua figlia era stata legata con una sciarpa alla sedia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

