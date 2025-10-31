Choc a Napoli bimba di 4 anni legata alla sedia della mensa
Una vicenda terribile quella che arriva da una scuola materna di Napoli, dove una bimba di 4 anni è stata legata a una sedia dalla educatrice durante il momento dei pasti. I bambini, infatti, si trovavano nella mensa dell'asilo, e la donna intendeva farla stare ferma - questa, almeno, la sua spiegazione. Stando a quanto riferito sino ad ora, il fatto si è verificato l'altro giorno in una scuola d'infanzia paritaria del quartiere Pianura. Tutto è partito dalla segnalazione della madre della bambina, andata dai carabinieri per riferire quanto accaduto. La mamma ha raccontato che, durante l'orario dei pasti in mensa, sua figlia era stata legata con una sciarpa alla sedia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Mensa choc a Cavalleggeri, le mamme denunciano: "Rischio intossicazione per i nostri figli": Napoli – L'emergenza refezione scolastica a Napoli torna a esplodere, e questa volta l'epicentro della protesta è il quartiere Cavalleggeri. Dopo i recenti scandali che - facebook.com Vai su Facebook
Le lacrime di De Bruyne: intervento e lungo stop. Napoli sotto choc a Lecce - X Vai su X
Choc all’asilo a Pianura, bimba legata alla sedia dalla maestra - Ieri mattina i carabinieri della stazione Napoli Pianura e i militari del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in una ... Come scrive internapoli.it
Napoli, choc all’asilo: educatrice lega una bimba alla sedia con una sciarpa. Licenziata - Per questo nel quartiere Pianura di Napoli, una educatrice che era stata assunta da soli quattro giorni è ... Scrive msn.com