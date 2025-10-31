Choc a Monte San Savino | la moglie muore dopo dolori lancinanti grave il marito | ipotesi avvelenamento
Ipotesi intossicazione da pesticidi per la 66enne della frazione Alberoro. Una donna di 66 anni è morta e il marito è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Donato di Arezzo dopo una notte di forti malesseri. Entrambi residenti ad Alberoro, popolosa frazione di Monte San Savino, si sarebbero sentiti male all’improvviso, accusando nausea, vomito e dolori addominali. La tragedia è avvenuta nella notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 ottobre, ma solo oggi emergono i dettagli dell’inchiesta aperta dalla Procura di Arezzo, che ipotizza un avvelenamento accidentale. Sul caso indagano la Squadra Mobile e i Vigili del Fuoco, che hanno messo sotto sequestro l’abitazione della coppia per consentire i rilievi ambientali. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
