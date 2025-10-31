Choc a Monte San Savino | la moglie muore dopo dolori lancinanti grave il marito | ipotesi avvelenamento

Notizieaudaci.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ipotesi intossicazione da pesticidi per la 66enne della frazione Alberoro. Una donna di 66 anni è morta e il marito è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Donato di Arezzo dopo una notte di forti malesseri. Entrambi residenti ad Alberoro, popolosa frazione di Monte San Savino, si sarebbero sentiti male all’improvviso, accusando nausea, vomito e dolori addominali. La tragedia è avvenuta nella notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 ottobre, ma solo oggi emergono i dettagli dell’inchiesta aperta dalla Procura di Arezzo, che ipotizza un avvelenamento accidentale. Sul caso indagano la Squadra Mobile e i Vigili del Fuoco, che hanno messo sotto sequestro l’abitazione della coppia per consentire i rilievi ambientali. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

choc a monte san savino la moglie muore dopo dolori lancinanti grave il marito ipotesi avvelenamento

© Notizieaudaci.it - Choc a Monte San Savino: la moglie muore dopo dolori lancinanti, grave il marito: ipotesi avvelenamento

Altri contenuti sullo stesso argomento

choc monte san savinoMonte San Savino inaugura la nuova area camper al Fossatello - Appuntamento venerdì 31 ottobre in concomitanza con l'attesissimo evento “Monte San Savino – La Città di Halloween” ... Riporta lanazione.it

choc monte san savinoUna grande festa di Halloween tra vie, piazze e giardini di Monte San Savino - Arezzo, 30 ottobre 2025 – Tre giornate di festa dedicate ad Halloween tra vie, piazze e giardini di Monte San Savino. Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Choc Monte San Savino