Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. Dopo settimane di tensione e dubbi, Cristian Chivu ha trovato la sua dimensione sulla panchina dell’ Inter. I timori iniziali, le notti di riflessione e i giorni di ricerca interiore sembrano ormai lontani. Come racconta La Gazzetta dello Sport, il tecnico romeno ha superato la fase più complessa del suo percorso nerazzurro e ora guida la squadra con equilibrio, consapevolezza e un ritrovato piacere nel proprio lavoro. Mercoledì sera, dopo la convincente vittoria contro la Fiorentina, Chivu ha pronunciato parole che fotografano perfettamente il suo stato d’animo: «Finalmente mi diverto a fare l’allenatore di questa squadra». 🔗 Leggi su Internews24.com

Chivu Inter, ora la panchina non scotta più: come ha convinto la squadra