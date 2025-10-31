Chivu Inter missione compiuta contro la Fiorentina | svelato il messaggio alla squadra dopo il Napoli

Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. Torna sulla vittoria dell’ Inter contro la Fiorentina anche il focus di Sport Mediaset, che analizza l’atteggiamento della squadra nel turno infrasettimanale. Dopo il passo falso contro il Napoli, dove i nerazzurri avevano dovuto archiviare una giornata storta, la squadra di Cristian Chivu è scesa in campo con la chiara intenzione di dare un segnale forte a tutte le dirette concorrenti. Come sottolineato da Sport Mediaset, l’Inter aveva bisogno di una prova convincente per riprendersi e dimostrare di essere pronta a lottare per le prime posizioni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, missione compiuta contro la Fiorentina: svelato il messaggio alla squadra dopo il Napoli

