Chivu Inter lezione appresa | il tecnico ritrova la squadra e Sucic diventa simbolo del nuovo corso nerazzurro

Inter News 24 Chivu Inter, dalla reazione dopo Napoli alla crescita del croato: la maturità dell’Inter passa dai giovani. L’ Inter sembra aver imparato la lezione. Dopo la sconfitta di Napoli, Cristian Chivu aveva parlato di “energie sprecate” e “mancanza di percezione del pericolo”, invitando i suoi a concentrarsi solo sul gioco e sull’obiettivo finale. A San Siro, contro la Fiorentina, i nerazzurri hanno risposto come il tecnico si aspettava: con maturità, compattezza e concentrazione. L’Inter non si è sciolta neppure di fronte a due rigori clamorosi non concessi – il secondo, per la trattenuta su Pio Esposito, ancora più evidente del primo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, lezione appresa: il tecnico ritrova la squadra e Sucic diventa simbolo del nuovo corso nerazzurro

Altre letture consigliate

Cronache di spogliatoio. . Andrea Marinozzi analizza la scelta di Cristian Chivu di mettere Yann Bisseck centrale e cita un dato molto interessante sull’Inter. #cronachedispogliatoio - facebook.com Vai su Facebook

Chivu: "Rumore dei nemici intorno all'Inter? Non mi interessa cosa dicono, è uno spreco di energie, io devo pensare a come migliorare la squadra. Come vivo questa avventura alla guida di una grande squadra? Io di me parlo poco. Cosa vi posso dire: se all'i - X Vai su X

Chivu, lezione di stile a Conte. Ma per vincere serve (anche) altro: la strada è lunga - Il tecnico dell'Inter ha dimostrato ancora una volta la sua signorilità, ma chi porta i 3 punti a casa è il Napoli ... Segnala msn.com

Inter, Chivu: “Potevamo chiuderla prima, ma oggi contava solo vincere” - Chivu ha iniziato così: “La nota positiva è la vittoria, perché avevamo bisogno ed eravamo un po’ in debito sotto questo aspetto. Lo riporta gianlucadimarzio.com

Pedullà: “Conte, comportamenti inaccettabili. Chivu ci ha dato una lezione anche se…” - Alfredo Pedullà si è complimentato con Chivu per le sue parole post partita mentre ha da ridire sul comportamento di Conte ... Si legge su msn.com