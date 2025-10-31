Chivu Inter cambia volto alla difesa | Bisseck nuovo leader Acerbi verso l’addio a fine stagione

Internews24.com | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Dario Bartolucci Chivu Inter, l’impronta del tecnico è già visibile nelle scelte difensive della squadra: le ultime sui nerazzurri e sulla stagione. La nuova Inter di Cristian Chivu continua a prendere forma, e la mano del tecnico rumeno è ormai visibile in ogni reparto. Il suo approccio deciso e la volontà di rinnovare la squadra senza guardare ai nomi storici stanno producendo effetti concreti. In particolare, il futuro di Francesco Acerbi sembra segnato: il difensore, sempre più ai margini del progetto, dovrebbe lasciare a fine stagione. Come riporta La Gazzetta dello Sport, «il tocco di Chivu si vede a occhio nudo: sta nelle nuove combinazioni, come quella che ha portato il difensorone tedesco a fare il centrale davanti a Sommer o il tuttofare croato nelle terre di Mkhitaryan infortunato, ma anche nell’alternanza felice dei giovani d’attacco, Pio Esposito e Bonny, accanto a Lautaro». 🔗 Leggi su Internews24.com

chivu inter cambia volto alla difesa bisseck nuovo leader acerbi verso l8217addio a fine stagione

© Internews24.com - Chivu Inter, cambia volto alla difesa: Bisseck nuovo leader, Acerbi verso l’addio a fine stagione

Leggi anche questi approfondimenti

chivu inter cambia voltoChivu cambia ancora l’Inter: c’è una prima volta in Champions - Gilloise in Champions League: la probabile formazione di Chivu per la sfida di Bruxelles ... Segnala calciomercato.it

chivu inter cambia voltoProbabili formazioni Inter Fiorentina/ Quote: Chivu cambia il portiere (Serie A, oggi 27 ottobre 2025) - Probabili formazioni Inter Fiorentina: moduli quasi identici per i due allenatori che si affrontano a San Siro nella nona giornata di Serie A. Secondo ilsussidiario.net

chivu inter cambia voltoInter, buone notizie per Chivu in vista della Fiorentina: le ultime - L'Inter di Chivu potrà contare su un rientro di gran valore per la prossima gara contro la Fiorentina, le ultime non lasciano dubbi ... Lo riporta spaziointer.it

Cerca Video su questo argomento: Chivu Inter Cambia Volto