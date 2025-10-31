Chivu Inter cambia volto alla difesa | Bisseck nuovo leader Acerbi verso l’addio a fine stagione

di Dario Bartolucci Chivu Inter, l’impronta del tecnico è già visibile nelle scelte difensive della squadra: le ultime sui nerazzurri e sulla stagione. La nuova Inter di Cristian Chivu continua a prendere forma, e la mano del tecnico rumeno è ormai visibile in ogni reparto. Il suo approccio deciso e la volontà di rinnovare la squadra senza guardare ai nomi storici stanno producendo effetti concreti. In particolare, il futuro di Francesco Acerbi sembra segnato: il difensore, sempre più ai margini del progetto, dovrebbe lasciare a fine stagione. Come riporta La Gazzetta dello Sport, «il tocco di Chivu si vede a occhio nudo: sta nelle nuove combinazioni, come quella che ha portato il difensorone tedesco a fare il centrale davanti a Sommer o il tuttofare croato nelle terre di Mkhitaryan infortunato, ma anche nell’alternanza felice dei giovani d’attacco, Pio Esposito e Bonny, accanto a Lautaro». 🔗 Leggi su Internews24.com

