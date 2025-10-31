Chivu Inter avvertimento alla squadra dopo Napoli | non gli è piaciuta una cosa

Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. La sconfitta di Napoli è ormai un capitolo chiuso per l’ Inter di Cristian Chivu. Nonostante le polemiche nate dopo il rigore concesso alla squadra di Antonio Conte, l’allenatore nerazzurro ha deciso di guardare avanti, concentrandosi sui prossimi impegni di campionato. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, però, da quella serata al Maradona è emerso un retroscena significativo sul modo di gestire le emozioni del gruppo. Durante l’intervallo, infatti, alcuni giocatori avrebbero rivisto l’azione del rigore sul tablet, cercando di capire se la decisione arbitrale fosse corretta. 🔗 Leggi su Internews24.com

