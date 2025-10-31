Chiudono i caselli di Cassino Pontecorvo Ceprano e San Vittore | ecco quando
Notte di lavori sull’autostrada A1 Milano–Napoli, dove nei prossimi giorni sono previste chiusure temporanee di entrate e uscite tra Ceprano e San Vittore, nel tratto che attraversa il Basso Lazio.Secondo quanto comunicato da Autostrade per l’Italia, le limitazioni saranno attive dalle 22:00 alle. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
