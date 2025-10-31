Chiude il supermercato Panorama ai Gigli | licenziamento per 45 lavoratori

Chiuderà il 31 dicembre il supermercato Panorama al centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio. Un Natale difficile per i 45 dipendenti del negozio per cui, dopo anni di riduzioni e riorganizzazioni, la direzione ha avviato la procedura di licenziamento collettivo che dovrebbe concludersi entro. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

