Chirurgia d’Urgenza al Ruggi il Nursind | Preoccupati per riapertura rispetto per professionisti

Salernotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Nursind di Salerno, attraverso il segretario generale Biagio Tomasco, i delegati Rsu, Domenico Ciro Cristiano, Guida Valerio Festosi, Carmine Sammartino e il segretario aziendale del "Ruggi", Ciro Ruocco, esprime profonda preoccupazione per la decisione di riaprire i locali della Chirurgia. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

