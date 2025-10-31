Chirurgia bariatrica come ci si sente dopo l’operazione
Affrontare un intervento di chirurgia bariatrica significa intraprendere un percorso di cambiamento profondo, fisico e psicologico. Un nuovo inizio, che richiede impegno, consapevolezza e accompagnamento continuo. Subito dopo l’intervento, il dolore addominale è di solito lieve e gestito con farmaci analgesici. Grazie alle tecniche mini-invasive adottate in Humanitas Gavazzeni e ai protocolli anestesiologici di recupero rapido, il paziente può tornare a camminare e a bere già dopo 30 minuti dall’intervento e ritorno a casa in 2 giorni. Nei primi giorni si può avvertire stanchezza o nausea, ma sono reazioni normali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
