Chieti celebra il 4 Novembre | vetrine mezzi e unità speciali dei carabinieri in mostra

31 ott 2025

In occasione del 4 novembre, giornata dell’Unità Nazionale e delle forze armate, il comando provinciale dei carabinieri ha organizzato a Chieti una serie di iniziative divulgative e commemorative.Da sabato 1° a martedì 4 novembre è prevista un’esposizione lungo corso Marrucino: all’interno di una. 🔗 Leggi su Chietitoday.it



