Chiesa e abusi sessuali Palermo capofila in Sicilia | numeri vittime e l' identikit dei pedofili

Almeno quattro vittime, tutte con età minore di 14 anni all’epoca delle violenze subite. Più una ragazza, maggiorenne. Cinque casi di violenza su donne, di cui quattro assimilabili alla pedofilia, sono stati contestati a un frate originario della Colombia ma residente a Palermo. Un ecclesiastico. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondisci con queste news

Chiesa italiana al voto su gay, donne, ruolo dei laici, abusi: via al Sinodo dopo lo strappo - la Repubblica - X Vai su X

Il nuovo Papa ribadisce la politica di tolleranza zero contro gli abusi nella Chiesa, mentre emergono tensioni tra Vaticano e CEI sul report italiano - facebook.com Vai su Facebook

Chiesa e abusi sessuali nel Catanese: i numeri, le storie e l'identikit dei pedofili - Secondo il report di una onlus, Palermo guida la classifica regionale dei casi di molestie perpetrate nel mondo ecclesiastico. Scrive cataniatoday.it

Abusi sessuali nella chiesa, oltre 4mila vittime e mille casi impuniti. «La trappola degli sportelli della Cei» - È quanto emerge dal report consegnato ai Garanti per l’infanzia e l’adolescenza dalla Rete L’Abuso. Scrive editorialedomani.it

Abusi sessuali nel clero: 75 in Campania, 26 tra Napoli e provincia - Il report sulle violenze commesse da esponenti della chiesa o da persone che fanno parte dell'indotto come catechisti, laici e scout ... Da napolitoday.it