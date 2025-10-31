Chianelli le migliori esperienze cliniche in Ematologia ed Oncoematologia pediatrica a confronto

Perugiatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro regioni, Marche, Abruzzo, Toscana, Umbria, ciascuna dotata di un importante Centro di Ematologia, ma specialmente quattro realtà che possono vantare professionalità che permettono di condividere le migliori esperienze possibili nell’interesse dei malati. Diciassette ematologi, medici e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

chianelli migliori esperienze clinicheEmatologi a confronto in convegno del comitato Chianelli - Ematologi dei centri di ricerca di Marche, Abruzzo, Toscana e Umbria si sono confrontati in un convegno che si è svolto a Perugia presso il residence Chianelli. Come scrive ansa.it

Eisai sceglie lo studio di dati clinici Medidata per migliorare e ammodernare l’efficienza delle sperimentazioni cliniche e l’esperienza del paziente - Business Wire - Ansa.it - La soluzione potenziata grazie all’IA consentirà a Eisai di accelerare dell’80% la revisione e la riconciliazione dei dati Medidata, un brand Dassault Systèmes e leader nello sviluppo di soluzioni per ... Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Chianelli Migliori Esperienze Cliniche