Alessandra Mussolini dal 1989 è sposata con Mauro Floriani, ex ufficiale della Guardia di Finanza con il quale ha avuto tre figli: Caterina, Clarissa e Romano Alessandra ai giornalisti ha spiegato che i suoi figli hanno sia il cognome paterno che materno perché “è una decisione che abbiamo preso anche con l’accordo di mia sorella Elisabetta, per perpetuare in famiglia il cognome Mussolini ”. Chi sono i figli di Alessandra Mussolini e cosa fanno nella vita. Della figlia maggiore di Alessandra Mussolini, Caterina, si hanno parecchie informazioni per via dei suoi impegni professionali. Dopo aver lavorato nella Croce Rossa a Panama, è partita per Londra dove ha lavorato come funzionario presso Integrity, società di consulenza e servizi internazionali di supporto a chi vive in contesti complessi, come guerre e povertà, in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono il marito e i figli di Alessandra Mussolini: “Ai tempi non l’ho lasciato per il bene della famiglia”