chi sono i sei figli di luca barbareschi avuti da tre donne diverse da una donna misteriosa e dalle due ex mogli

31 ott 2025

Luca Barbareschi  nella sua vita ha avuto solo tre grandi amori e sei figli. Il primo è stato con la sua prima moglie, l’attrice Patrizia Fachini, da cui ha avuto tre figlie: Eleonora, Beatrice e Angelica. Ma prima della loro nascita Barbareschi era già padre. Un figlio nato da una relazione giovanile, di cui non ha mai rivelato quasi nulla se non che abita negli Stati Uniti. Tra i suoi grandi amori c’è anche quello per  Lucrezia Lante della Rovere. Un amore lungo sette anni. E infine l’ultima storia, quello che lo sta turbando ancora, quella cominciata nel 2015, con  Elena Monorchio, da cui ha avuto altri due figli, Maddalena e Francesco. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

