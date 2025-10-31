Chi sono i sei figli di Luca Barbareschi avuti da tre donne diverse da una donna misteriosa e dalle due ex mogli
Luca Barbareschi nella sua vita ha avuto solo tre grandi amori e sei figli. Il primo è stato con la sua prima moglie, l’attrice Patrizia Fachini, da cui ha avuto tre figlie: Eleonora, Beatrice e Angelica. Ma prima della loro nascita Barbareschi era già padre. Un figlio nato da una relazione giovanile, di cui non ha mai rivelato quasi nulla se non che abita negli Stati Uniti. Tra i suoi grandi amori c’è anche quello per Lucrezia Lante della Rovere. Un amore lungo sette anni. E infine l’ultima storia, quello che lo sta turbando ancora, quella cominciata nel 2015, con Elena Monorchio, da cui ha avuto altri due figli, Maddalena e Francesco. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Approfondisci con queste news
Io sono figlio di un soldato americano nero e di una donna napoletana. Non sapevo chi fossi, poi ho capito: sono entrambi. Sono il suono di due mondi. Mi chiamavano “’o nir”, e pensavano fosse un insulto. Io l’ho trasformato in orgoglio, in ritmo, in vita, essere - facebook.com Vai su Facebook
Luca Barbareschi, i sei figli e il divorzio dalla seconda moglie: «Con Elena è stato un fallimento» - Non è solo il titolo del nuovo programma di Luca Barbareschi che vedremo presto su Raitre. msn.com scrive
Luca Barbareschi, i 6 figli e il divorzio dalla seconda moglie: «Un fallimento. Speravo che con Elena sarebbe stato per sempre» - Non è solo il titolo del nuovo programma di Luca Barbareschi che vedremo presto su Raitre. Scrive msn.com
Luca Barbareschi: «Non sono stato un padre presente. Mia figlia Angelica mi odia ma è la più simile a me» - A quasi 70 anni Luca Barbareschi prova a fare un bilancio della sua vita. Da ilmessaggero.it