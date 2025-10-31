Mancano pochi giorni alle elezioni del nuovo sindaco di New York. L’appuntamento è martedì 4 novembre e la sfida è serrata. Zohran Mamdani è il candidato democratico che si definisce socialista; Andrew Cuomo, candidato indipendente, Curtis Anthony Sliwa è invece il candidato repubblicano. Mamdani nei sondaggi con il 43% è in testa, ma il suo vantaggio nelle ultime ore si è ridotto: Cuomo, ex governatore, è salito al 33%, dimezzando la distanza rispetto a un mese fa. Più indietro, con il 14%, il repubblicano Sliwa. Gli indecisi sono ancora tanti per dichiarare che la corsa possa essere chiusa. Mamdani, nato in Uganda nel 1991 da genitori indiani musulmani e diventato cittadino americano nel 2018, sarebbe il primo sindaco musulmano di New York. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Chi sarà il nuovo sindaco di New York. Sondaggi e programmi