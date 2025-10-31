Chi sarà il nuovo sindaco di New York Sondaggi e programmi
Mancano pochi giorni alle elezioni del nuovo sindaco di New York. L’appuntamento è martedì 4 novembre e la sfida è serrata. Zohran Mamdani è il candidato democratico che si definisce socialista; Andrew Cuomo, candidato indipendente, Curtis Anthony Sliwa è invece il candidato repubblicano. Mamdani nei sondaggi con il 43% è in testa, ma il suo vantaggio nelle ultime ore si è ridotto: Cuomo, ex governatore, è salito al 33%, dimezzando la distanza rispetto a un mese fa. Più indietro, con il 14%, il repubblicano Sliwa. Gli indecisi sono ancora tanti per dichiarare che la corsa possa essere chiusa. Mamdani, nato in Uganda nel 1991 da genitori indiani musulmani e diventato cittadino americano nel 2018, sarebbe il primo sindaco musulmano di New York. 🔗 Leggi su Formiche.net
Argomenti simili trattati di recente
Il sindaco di nuovo sulla graticola, una nomina fa infuriare gli alleati Caos in maggioranza dopo la conferma della dirigente del settore Bilancio - facebook.com Vai su Facebook
Raffaele Rocco (csx) è il nuovo sindaco di Aosta per soli 15 voti. Chiesto il riconteggio - X Vai su X
Chi sarà il prossimo sindaco di New York? Trump pronto a puntare su Cuomo come anti-Mamdani - Il Senatore democratico Chuck Schumer di New York e Andrew Cuomo, candidato indipendente per la poltrona di sindaco della città, sono allo stesso evento, ma si tengono a quella giusta ... Si legge su corriere.it
L’ex governatore dello stato di New York Andrew Cuomo si candiderà come indipendente a sindaco della città - Andrew Cuomo, ex governatore dello stato di New York dimessosi nel 2021 per accuse di molestie sessuali, ha detto che si candiderà a sindaco della città da indipendente. ilpost.it scrive
Il sindaco di New York Eric Adams si ritira dalla corsa per la rielezione: terremoto a 5 settimane dal voto. Trump: «Bene» - Ciò che i sondaggi indicavano come scenario largamente probabile, da domenica è certezza: tra poche settimane New York avrà un nuovo sindaco. Segnala corriere.it