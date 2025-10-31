Chi non manda i figli a scuola perderà l' assegno di inclusione
È quanto prevede il “Protocollo d’intesa per l’omogenea applicazione nei comuni dell’area metropolitana di Napoli della normativa in materia di vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione” siglato d ieri, presso il Palazzo di Governo, e sottoscritto tra il Prefetto di Napoli, Michele di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
