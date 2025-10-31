Chi era Lorenzo Bosi imprenditore illuminato che credeva nello sport come veicolo sociale
Firenze, 31 ottobre 2025 – Un imprenditore, una guida nel calcio dilettantistico, un punto di riferimento che mancherà a Firenze. E non solo. La prematura scomparsa di Lorenzo Bosi ha colpito profondamente i tantissimi collaboratori e amici che negli anni lo hanno seguito e accompagnato in imprese, sportive e non, che hanno fatto crescere la nostra città. PRESSPHOTO Firenze, La Capponcina. Presentazione del candidato capolista a Firenze della Lista civica "È ora!", Lorenzo Bosi. Interviene il candidato presidente Alessandro Tomasi. Giuseppe CabrasNew Press Photo Uomo determinato e coraggioso, per seguire la sua ispirazione imprenditoriale si licenziò dal suo posto fisso in Regione e dette vita a un percorso imprenditoriale che poi si è rivelato di grande successo con la sua azienda di telecomunicazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
