La vicenda di Aileen Wuornos rappresenta una delle pagine più complesse e inquietanti della cronaca criminale americana. Prostituta, vagabonda, vittima e carnefice al tempo stesso, la sua storia ha attraversato decenni di dibattiti pubblici e interpretazioni contrastanti. Dopo aver ispirato il film Monster del 2003, che valse l’Oscar a Charlize Theron, la sua vita torna ora su Netflix nel docufilm Aileen: storia di una serial killer, disponibile dal 30 ottobre in tutto il mondo. Questa volta la voce narrante non è quella del cinema, ma la sua: attraverso interviste inedite, materiali d’archivio e testimonianze dirette, il documentario restituisce ad Aileen il potere di raccontarsi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Chi era Aileen Wuornos, la prostituta che uccise 7 uomini: “Ho agito per difendermi dagli stupri”