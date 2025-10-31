Chi è Eddie Brock | da fumetti e sogni pop al successo social con Non è mica te
Cantautore romano classe ’97, Eddie Brock (Edoardo Iaschi) è pura cultura pop, tra fumetti e video virali su TikTok con “Non è mica te”. Se frequenti i social — e in particolare TikTok Italia — ti sarà sicuramente capitato di imbatterti in molteplici video con in sottofondo una canzone che recita: “Lei è bellissima ma non è te, sì è bellissima non è te”. Il brano è Non è mica te e conta già quasi 7 milioni e mezzo di streaming su Spotify. L’autore della hit virale (inaspettamente virale) è Eddie Brock — nome d’arte di Edoardo Iaschi, classe 1997, romano, cantautore che unisce alla passione musicale quella per i fumetti (da cui deriva appunto lo pseudonimo “Eddie Brock”, ispirato all’omonimo personaggio della Marvel Comics). 🔗 Leggi su Nonsolo.tv
Scopri altri approfondimenti
Eddie Brock 04 Aprile 2026 CataniaEcs Dogana - facebook.com Vai su Facebook
Stasera sono in concerto a Napoli alla Casa della Musica. Ospiti AKA7, Lucariello, LDA & Eddie Brock. Biglietti alla porta. Vi aspetto ? - X Vai su X
Biografia Eddie Brock - La passione per la musica nasce grazie a suo padre e ai mille tragitti fatti in macchina con la radio accesa. Secondo rockit.it
Venom 3 ha apportato un grosso cambiamento a Eddie e il simbionte rispetto ai fumetti - In attesa di capire dove e quando potremmo rivedere Venom, vogliamo tornare ad analizzare Venom: The Last Dance concentrandoci nello specifico sulla dinamica al centro del film, ovvero il rapporto tra ... cinema.everyeye.it scrive
Eddie Brock, la voce di una generazione: con “Non è mica te”, virale su TikTok, ora scala tutte le classifiche - Con il suo ultimo singolo “Non è mica te” sta scalando tutte le classifiche: diventato virale su TikTok e ... Segnala msn.com