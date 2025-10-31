Cantautore romano classe ’97, Eddie Brock (Edoardo Iaschi) è pura cultura pop, tra fumetti e video virali su TikTok con “Non è mica te”. Se frequenti i social — e in particolare TikTok Italia — ti sarà sicuramente capitato di imbatterti in molteplici video con in sottofondo una canzone che recita: “Lei è bellissima ma non è te, sì è bellissima non è te”. Il brano è Non è mica te e conta già quasi 7 milioni e mezzo di streaming su Spotify. L’autore della hit virale (inaspettamente virale) è Eddie Brock — nome d’arte di Edoardo Iaschi, classe 1997, romano, cantautore che unisce alla passione musicale quella per i fumetti (da cui deriva appunto lo pseudonimo “Eddie Brock”, ispirato all’omonimo personaggio della Marvel Comics). 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

© Nonsolo.tv - Chi è Eddie Brock: da fumetti e sogni pop al successo social con “Non è mica te”