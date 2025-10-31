Chi è Eda Ece Yildiz di ‘Forbidden Fruit’ ospite di Verissimo

È l’amata interprete di Yildiz nella fiction turca in onda su Canale 5 ‘Forbidden Fruit’ e sarà tra gli ospiti di ‘Verissimo’ nel prossimo weekend. Si tratta di Eda Ece, che per la prima volta è pronta a raccontarsi. Eda Ece: chi è. Nata a Instanbul il 20 giugno 1990, Eda Ece è l’ultima di tre figlie. Dopo aver concluso il percorso di studi liceali si è iscritta alla facoltà di Psicologia dell'Università Bilgi, dove ha conseguito la laurea. Da sempre, però, ha saputo che la recitazione era la sua strada e, infatti, sin da bambina ha partecipato ad alcune fiction in Turchia. Il primo ruolo è stato nella serie ‘Mihriban’ (2002-2003) a cui sono seguiti altri progetti minori e nel 2011 è arrivato il ruolo da protagonista in ‘Pis Yedili’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

