Chi è Duka dal Principino all’ingegnere del centrocampo della Juventus Under 15 | il focus sul classe 2011 ex Padova alla prima stagione in bianconero

di Fabio Zaccaria Chi è Duka, l’ingegnere elegante della mediana di Pecorari: un centrocampista completo classe 2011, abituato a prendersi la scena nelle grandi occasioni. L’identikit del giocatore ex Padova. Anni fa la Juve si godeva uno dei suoi migliori centrocampisti, Claudio Marchisio detto il Principino per la sua eleganza dentro e fuori dal campo. Oggi, la Juventus Under 15 ha in rosa un Duka, non più Rabiot ma un calciatore di grandi prospettive classe 2011 prelevato nel calciomercato estivo dal Padova. Ruolo centrocampista, Duka accarezza il pallone con modi raffinati ed abbina ad un tocco di palla notevole anche un fisico già ben strutturato per avere appena 14 anni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

