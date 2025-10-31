Chi affronterà Lorenzo Musetti ad Atene? Gli avversari per inseguire le Finals Djokovic padrone di casa
Lorenzo Musetti si è trovato costretto a chiedere una wild-card per partecipare al torneo ATP 250 di Atene, che si giocherà sul cemento della capitale greca da domenica 2 a sabato 8 novembre. Il tennista italiano non aveva scelta: scendere in campo in terra ellenica o a Metz per continuare a inseguire la qualificazione alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto giocatori del mondo. Il canadese Felix Auger-Aliassime si è infatti decisamente avvicinato all’azzurro con la semifinale raggiunta al Masters 1000 di Parigi e potrebbe operare il sorpasso approdando all’atto conclusivo, dunque il nostro portacolori è dovuto correre ai ripari. 🔗 Leggi su Oasport.it
