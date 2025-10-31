Che trasformazione! Antonella Clerici l’aveva detto | come si è presentata in studio

Antonella Clerici aveva annunciato che la puntata del 31 ottobre di “È sempre mezzogiorno” sarebbe stata speciale, ma nessuno si aspettava un omaggio così suggestivo e ricco di significato. Niente zucche o travestimenti spaventosi per Halloween: quest’anno la conduttrice di Rai1 ha deciso di ispirarsi alla tradizione messicana del “Día de los Muertos”, trasformando lo studio in un tripudio di colori, fiori e simboli dedicati al ricordo dei defunti. Una scelta raffinata e piena di vita, in perfetto stile Clerici, che ha saputo coniugare allegria e riflessione, mostrando al pubblico una cultura lontana ma profondamente universale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it