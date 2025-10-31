Che noche con Sergio Bernal
E’ questa sera l’atteso appuntamento con una delle star della danza internazionale, Sergio Bernal che inaugura oggi alle 21, la stagione di danza in abbonamento del Teatro Sperimentale di Pesaro promossa dal Comune con Amat e il contributo di Regione Marche e MiC. Una noche con Sergio Bernal, questo il titolo dello spettacolo, tra vertiginosi assolo e raffinati pas de deux e pas de trois, è un visionario racconto per quadri in cui si fondono la tradizione spagnola, l’eleganza della danza classica e il fuoco e la passione del flamenco, espressione e simbolo dello spirito gitano. Quando appare nella penombra la sua silhouette, esile e possente al contempo, un fremito attraversa la platea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
