Il secondo Live di X Factor 2025 si è chiuso con un momento di tensione che ha lasciato il pubblico spiazzato. Protagonisti del confronto, Achille Lauro e la padrona di casa Giorgia, fino a quel momento impeccabile nel suo ruolo di mediatrice. Quello che sarebbe dovuto essere un semplice momento di votazione si è trasformato in un piccolo scontro verbale, dove la fermezza del giudice ha superato i limiti della buona educazione. Il pubblico, abituato a un Lauro provocatore ma sempre elegante, questa volta non ha gradito la risposta brusca rivolta alla conduttrice, che ha reagito con un sorriso tirato e la professionalità di chi sa mantenere la calma anche nei momenti più scomodi.

Che delusione Achille Lauro, la risposta sgarbata a Giorgia è una caduta di stile: l'eleganza non è nell'abito