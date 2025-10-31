ChatGPT deciderà cosa compriamo | startup italiana raccoglie 6,5 milioni per far scoprire prodotti a all’intelligenza artificiale

Il modo in cui scopriamo e acquistiamo prodotti sta cambiando radicalmente. Non più solo ricerche su Google o scroll infiniti sui social: sempre più persone si rivolgono all'intelligenza artificiale per trovare regali, confrontare prezzi e scovare le migliori offerte. Secondo un recente report sullo shopping, gli americani in questa stagione natalizia si affideranno ai large language model invece dei motori di ricerca tradizionali. I numeri parlano chiaro: i rivenditori potrebbero registrare un aumento fino al 520% nel traffico proveniente da chatbot e prompt AI nel 2025 rispetto al 2024. Per i brand, questo significa una cosa sola: capire come emergere nelle raccomandazioni generate dall'intelligenza artificiale, e farlo velocemente.

