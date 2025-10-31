Chat control l' Europa a guida danese prova ad ammorbidire la norma controversa sul controllo dei messaggi online

Wired.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova proposta del governo danese elimina l’obbligo di scansione automatica delle chat, ma lascia aperte questioni cruciali come la privacy dei minori e l’anonimato online. 🔗 Leggi su Wired.it

chat control l europa a guida danese prova ad ammorbidire la norma controversa sul controllo dei messaggi online

© Wired.it - Chat control, l'Europa a guida danese prova ad ammorbidire la norma (controversa) sul controllo dei messaggi online

