Chat control l' Europa a guida danese prova ad ammorbidire la norma controversa sul controllo dei messaggi online

La nuova proposta del governo danese elimina l’obbligo di scansione automatica delle chat, ma lascia aperte questioni cruciali come la privacy dei minori e l’anonimato online. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Chat control, l'Europa a guida danese prova ad ammorbidire la norma (controversa) sul controllo dei messaggi online

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Molti di voi chiedono ulteriori dettagli sulla rinuncia a chat control. Io la notizia l’ho appresa qui. Naturalmente c’è sempre il rischio che il provvedimento rientri dalla finestra, ovvero che tra qualche tempo lo ripropongano sotto una forma differente. Anche qu - X Vai su X

Il Parlamento europeo discute da tre anni di una proposta di legge denominata "chat control". In giro se ne sente poco parlare. Eppure ci riguarda. Di che si tratta? Ce lo racconta Daniela #megitalia #attualità #ChatControl #UE #UnioneEuropea #LeggeDigital - facebook.com Vai su Facebook

Chat Control: dopo il recente stop si rivoterà a dicembre - Il rinvio del voto sul Chat Control segna un nuovo capitolo di incertezza. tecnoandroid.it scrive

Chat Control Ue, la nuova frontiera della sorveglianza di massa - La proposta di regolamento europeo per contrastare gli abusi sui minori apre la più controversa discussione dell’era digitale: sicurezza contro privacy, protezione dei minori contro libertà ... Da quifinanza.it

Perché Chat Control è stato rinviato? A rischio milioni di utenti in Europa - Il regolamento Ue sul Chat Control è stato rinviato dopo il ritiro della Germania. Segnala quifinanza.it