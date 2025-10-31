Una vicenda drammatica ha sconvolto la città di Cesena nella notte tra mercoledì e giovedì. Una donna, dopo aver partorito in casa, avrebbe avvolto il neonato in una coperta e lo avrebbe lasciato vicino ai cassonetti dei rifiuti, a pochi metri dalla sua abitazione. A notare la scena è stato un passante, che ha immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cesena e del Nucleo investigativo di Forlì, insieme al personale del 118. Il piccolo, ancora vivo, è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è stato ricoverato nel reparto di Neonatologia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cesena, partorisce un bimbo e lo getta in un cassonetto